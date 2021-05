Sindmed vai solicitar que Gladson vete PL de contratação de médicos formados no exterior

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre – Sindmed declarou, na tarde desta terça-feira (18), que é contra a aprovação do PL 45/2021, de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) que visa a contratação de médicos brasileiros, formados no exterior, com atuação no Mais Médicos para atuar no Estado e Municípios enquanto durar a pandemia da Covid-19 no Acre.

Guilherme destacou seu posicionamento, afirmando que o Sindmed-AC é totalmente contra o projeto que segue agora, para a sanção governamental. “Somos contrários a essa medida e solicitaremos ao governador que vete essa lei”, afirmou.

De acordo com o presidente do sindicato, Guilherme Pulici, não havia razões para os parlamentares terem aprovado o projeto, segundo ele, o governo precisa viabilizar a realização de concurso público. “Não faltam médicos no nosso estado. Muitos estão com contratos provisórios (contratos emergenciais) e precisam ser regularizados através de concurso público (posicionamento defendido também pelo MPE e PGE)”, ressaltou.