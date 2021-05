Sema destina R$ 400 mil para Ministério Público ampliar rede de fiscalização ambiental

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O secretário de Meio Ambiente, Israel Milani e a Procuradora Geral de Justiça do Estado, Kátia Rejane, assinaram nesta terça-feira, 18, um Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre as instituições que trata do fortalecimento no combate ao desmatamento ilegal e às queimadas.

O Termo de Cooperação Técnica prevê a destinação de R$ 444 mil ao Núcleo de Apoio Técnico do MPAC para aquisição de um veículo tipo caminhonete, drone, equipamentos de aferição, como medidor de umidade digital, GPS e trena digital, e ainda equipamentos de informática (lousa interativa, projetor, câmera digital, notebook, tablet, tela de projeção retrátil e TV).

Os recursos destinados pelo governo do Estado são do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o fortalecimento das fiscalizações ambientais no Acre.

“O governo do Acre tem buscado parceiros que possam nos ajudar a enfrentar os ilícitos ambientais e, por isso, estamos destinando R$ 444 mil para aquisição de veículo, equipamentos e ferramentas tecnológicas ao Ministério Público do Acre, instituição de alta credibilidade, que nos ajuda nas fiscalizações. Essa iniciativa irá fortalecer as instituições do setor ambiental e também é um pedido do nosso governador Gladson Cameli para descentralizar e fortalecer o sistema. Essa cooperação com o MPAC vem também para dar credibilidade às ações desenvolvidas pelo Estado”, destacou Israel Milani.

“Estamos gratos, sabemos a importância da integração dos órgãos e o MPAC está emanado com os poderes para atuar em benefício da sociedade. O recurso irá fortalecer o NAT para que possamos dar resposta ao cidadão e irá facilitar o trabalho dos técnicos com o incremento de tecnologias. Acreditamos que, com essa integração, podemos avançar e contribuir para o desenvolvimento do Estado”, destacou a procuradora Kátia Rejane.