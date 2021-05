Sem doses de vacina Pfizer, Rio Branco suspende imunização contra Covid-19 em grávidas

A capital acreana teve de suspender a vacinação contra Covid-19 em mulheres grávidas e no período pós-parto por falta do imunizante Pfizer. No entanto, a campanha continua normalmente para os demais públicos das 8h às 16h em dez pontos de vacinação.

A vacinação em grávidas deve ficar suspensa em Rio Branco até que o município receba um novo lote para primeira dose da Pfizer ou Coronavac.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que fosse interrompida a vacinação em grávidas e puérperas com o imunizante AstraZeneca/Fiocruz. Agora, esse grupo só pode tomar as vacinas Pfizer, de acordo com a disponibilidade de doses.

Pessoas com Síndrome de Down, deficiência permanente, pacientes renais que fazem hemodiálise e pessoas com comorbidades a partir de 18 anos podem se vacinar normalmente.