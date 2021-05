Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Deracre e produtores definem plano de recuperação de ramais

Em uma reunião, na sede do Deracre de Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira (18) representantes das associações de produtores e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais debateram com os gestores do Deracre, da prefeitura e vereadores sobre as estratégias para a recuperação de ramais durante este ano. No encontro ficou definido que os serviços serão iniciados a partir do dia 15 de junho sob a responsabilidade do governo do estado com o apoio do município.

O Sindicato Rural convocou as lideranças das comunidades rurais e as autoridades do estado e do município para apresentar uma série de propostas dos moradores dos ramais.

Entre as solicitações estão, a manutenção de equipes permanentes para apoio aos moradores nas necessidades emergenciais, em casos de surgimento de atoleiros, queda de pontes e outras situações que comprometam o tráfego nas estradas, a recuperação, reabertura e o imediato início dos serviços de manutenção dos ramais.

O diretor do Deracre, Luciano Oliveira, afirmou que, dentro das limitações do governo, as reivindicações serão atendidas e garantiu que as máquinas estão sendo preparadas para iniciar os serviços à partir do dia 15 de junho.

Os secretários municipais de Obras, Josinaldo Batista, de Agricultura, Elenildo Nascimento e José Maria de Souza, de Articulação, representaram o prefeito Zequinha Lima diante dos produtores. “A determinação do prefeito Zequinha Lima é que o município será aliado do governo na recuperação dos Ramais”, disse José Maria.

Além de formar parceria com o estado para melhorar os ramais mais distantes, a prefeitura também será responsável pela recuperação das estradas mais perto, que ficam nas adjacências da cidade, “garantiu o secretário municipal de obras, Josinaldo Batista.