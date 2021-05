Jovem faz apelo para comprar remédio de R$ 35 mil em tratamento de câncer

Jorane Fernandes tem apenas 23 anos e luta diariamente pelo seu tratamento contra o câncer. Mãe de um filho, após ser diagnosticada com a doença, descobriu em outubro de 2020 que a medicação que usava contra a doença já não estava mais fazendo efeito.

Uma biópsia dos nódulos revelou que outro tipo de medicação seria compatível e poderia auxiliá-la com efeitos mais eficazes. No entanto, uma caixa do medicamento custa R$ 35 mil. “Entrei na justiça, ganhei a causa, mas estou tentando arrecadar dinheiro para poder comprar uma caixa extra, pois tenho medo de o governo atrasar a entrega da medicação e eu ficar sem”, conta a jovem.

Ela e a família afirmam que não possuem condições para manter o tratamento. “A doença é agressiva e meus últimos exames não foram bons. Peço qualquer quantia que possa alcançar o valor dessa caixa extra”.

Por meio das redes sociais, ela lançou uma campanha, a #JuntoscomJorane para tentar conseguir comprar o medicamento. “Agradeço de coração todas as pessoas que já ajudaram em oração, financeiramente, mas peço que continuem compartilhando até conseguir esse valor”, pede.

A mãe de Jorane, dona Jocilene, reafirmou o pedido. “Minha filha está lutando para viver, ela é filha única, tem um filho de 6 anos que dá força para ela lutar. Sou mãe, vou tentar de tudo para conseguir essa caixa”, disse.

A família disponibiliza os meios para doações: Agência da Caixa: 0534; variação: 013; conta: 00110754-8, pelo Pix: 077844882204 ou entrar em contato pelo número (68) 99211-8193.

