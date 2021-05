Esposa melhora quadro de saúde e Bocalom comemora aniversário ao lado da família

Nesta terça-feira (17), o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) comemora 68 anos de idade, e de presente, o gestor recebeu uma boa notícia, o quadro de saúde de sua esposa, Beth Bocalom, apresentou melhoras significativas, porém, a situação ainda é grave.

“Família, a melhor coisa do mundo! Com toda a dificuldade que estamos passando com a saúde de nossa rainha, acharam um momento para lembrar meus 68 anos”, declarou Bocalom ao lado de familiares.

Em nota, a prefeitura Municipal de Rio Branco comunica que o prefeito Tião Bocalom precisou se ausentar da cidade de forma repentina, na tarde de segunda-feira )17), para Araguari, Minas Gerais, assim que recebeu a notícia de que sua esposa, dona Beth Bocalom, que está em UTI domiciliar, teve agravamento em seu quadro de saúde.

“Nesse momento, a dona Beth está estável, mas sua situação ainda é grave”, informou a assessoria.