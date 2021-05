Duarte pede que Gladson compareça em acampamento na Aleac

O deputado Roberto Duarte (MDB) também fez nesta terça-feira (18) defesa do cadastro de reserva das polícias, em especial os do concurso da Civil, acampados no hall da Assembleia Legislativa.

“Achei um absurdo fazer um pedido por escrito para estarem na Casa do Povo. Não precisa, pois aqui vocês tem o direito de ficar”, afirmou o deputado, defendendo o uso dos banheiros, água, café e sinal de internet. Ele participou da sessão virtual do local aonde os manifestantes estão.

Segundo Duarte, o governador do Acre, Gladson Cameli, assinou um termo de compromisso de convocação do cadastro de reserva. “Eles têm total direito de manifestação pelo chamamento”, disse.

“Esses jovens, governador, estão aqui para ouvi-lo. Venha aqui e diga se o senhor vai cumprir ou não o termo de compromisso”, pediu. “Precisamos de uma resposta”.

São 500 famílias, segundo Duarte, que em 2022 estarão ou não ao lado de Gladson.