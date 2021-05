Dia do Estudante de Direito: Mailza entrega Vade Mecum gratuito a estudantes

É estudante ou profissional do Direito e deseja ganhar um Vade Mecum? A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) promove nesta quarta-feira, 19 – Dia do Estudante de Direito – a entrega de exemplares gratuitos. Os livros podem ser adquiridos no gabinete da parlamentar, localizado na rua Bom Destino, 111, Bairro Bosque, em Rio Branco, das 9h às 17h. É obrigatório uso de máscara e álcool em gel.

“Sei como uma obra dessas é importante na vida destes estudantes e profissionais da área jurídica. Essa já é a segunda edição que distribuo, uma versão atualizada, e espero assim contribuir para a educação e formação destes jovens estudantes, que logo serão profissionais e ajudarão no crescimento e desenvolvimento do nosso estado”, disse a senadora Mailza.

A obra escolhida pela parlamentar e produzida pela gráfica do Senado Federal tem o objetivo de apoiar profissionais da área e traz conteúdos atualizados das principais legislações: Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Lei Maria Da Penha, Estatuto da Igualdade Racial, dentre outras leis do âmbito jurídico.

Quando: 19/05

Horário: 9h às 17h

Local: Gabinete da senadora Mailza – Rua Bom Destino, 111, Bosque – Rio Branco/Acre.