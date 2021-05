Viciados ateiam fogo em caixas de papelão debaixo de ponte no Centro e causam alvoroço

Foto: Wanglézio Braga

Um princípio de incêndio foi registrado debaixo da cabeceira da ponte Coronel Sebastião Dantas, no lado do 1º Distrito de Rio Branco na noite deste domingo, 16, na área central de Rio Branco.

O incêndio aconteceu após viciados em drogas tocarem fogo em caixas de papelão no local aonde dormem. O fogo rapidamente se espalhou, causando muita fumaça e chamou a atenção de populares que passavam no local.

Moradores de rua ainda pegaram garrafas, encheram com a água do Rio Acre e ainda tentaram apagar o fogo que só foi controlado após uma viatura do Corpo de Bombeiros ser acionada e controlar o fogo

No momento do incêndio, flanelinhas chegaram a ver homens saindo debaixo da ponte. Os autores do crime não foram encontrados pela Polícia Militar.