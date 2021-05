TL Engenharia fecha contrato com a Caixa para construção do Duo Residence

Assinatura do contrato garante segurança aos clientes que vão adquirir o imóvel junto à TL Engenharia

O novo superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre, Thiago Assis, assinou na tarde desta segunda-feira, 17, o contrato para a construção do Duo Residence, novo empreendimento com o selo de qualidade da TL Engenharia, que promete satisfazer os clientes da capital acreana.

A assinatura do contrato da Caixa com a construtora garante investimentos na ordem de R$ 18,4 milhões. A partir daí, o banco começa a contratar os clientes do empreendimento. De acordo com Teófilo Lessa, proprietário da TL Engenharia, a assinatura do contrato garante segurança aos clientes. “É uma segurança para quem está comprando os apartamentos, pois será entregue dentro do prazo. A Caixa dá essa tranquilidade, tanto para quem está realizando o sonho da casa própria, quanto para quem está investindo no mercado imobiliário, pois o investidor terá a garantia de que há recursos na execução da obra e o banco realiza a fiscalização dos serviços executados. É dupla garantia, qualidade e entrega”, explicou.

Relacionado

Para o superintendente, Thiago Assis, a Caixa Econômica tem um grande papel social na sociedade brasileira, segundo ele, o empreendimento vai aquecer o ramo da construção civil no Acre. “A Caixa contribui para o desenvolvimento da economia. É uma honra representar o banco e fechar essa parceria”, disse.

Thiago fez elogios a Teófilo Lessa, proprietário da TL Engenharia e sua equipe. “Parabéns a construtora que está gerando emprego, renda e também desenvolvimento”.

Início das obras

O novo Duo Residence terá capacidade para 54 apartamentos, sendo 48 com 81 m² e 6 com 165m². As obras vão iniciar em julho deste ano com previsão de conclusão para julho de 2023.

Teófilo destacou que a construtora está com uma campanha agressiva para atrair os clientes interessados em adquirir o imóvel, segundo ele, a forma de pagamento está com preços e condições imperdíveis. “O cliente entra com zero de entrada no ato da assinatura e essa entrada que foi zerada pela empresa é paga em 24 parcelas que é o tempo de execução da obra”, detalhou.

Já a Caixa Econômica entra com 88% da unidade, financiando ao cliente com taxas ‘baixíssimas’. O prazo dado pelo banco chega até 420 meses – média de 35 anos.

O projeto foi lançado no início do ano com condições de pagamento consideradas históricas. Um imóvel exclusivo, com poucas unidades e detalhes inovadores, que já fazem parte da marca deixada pela TL Engenharia no ramo residencial.

O empreendimento conta com 3 tipos de apartamentos: Apartamento Duo de 81metros quadrado, com 3 dormitórios, sendo 1 suíte e 2 vagas de garagem; Apartamento Duo VIVER+ de 165m² com 3 suítes amplas e 3 vagas de garagem; Apartamento Duo PentHouse de 165m², apartamento Duplex na cobertura com 3 suítes amplas e 3 vagas de garagem.

Vale destacar que um dos grandes diferenciais é que a TL dispõe de opções de personalização do apartamento com duas opções de planta para o apartamento Duo de 81m². Então o cliente já recebe o apartamento ajustado às suas necessidades e sem dor de cabeça para reformar.

O Duo Residence é o terceiro empreendimento que a TL Engenharia investe nessa mesma localização. Para visitar o decorado, basta ir ao escritório localizado na rua Alameda Pirarucú, 550, bairro Portal da Amazônia ou contatar a Hoouse Imóveis Únicos, responsável pela intermediação e vendas.