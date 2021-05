Rio Branco inicia semana vacinando população com comorbidades acima de 25 anos

A capital acreana continua avançando com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, 17, a prefeitura de Rio Branco anuncia que em 10 pontos de vacinação começa a imunizar a população portadora de comorbidades a partir dos 25 anos de idade.

Para se imunizar, é preciso fazer um cadastro obrigatório em uma unidade de saúde do município, levando um laudo médico que comprove a comorbidade, um documento de identificação e o cartão do SUS.

Ainda podem ser imunizadas pessoas com síndrome de Down, pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise, pessoas com deficiência permanente, a partir dos 18 anos, grávidas e mulheres no pós-parto.