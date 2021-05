Precisa de emprego? Arrasta pra cima.

Sentiu fome? Arrasta pra cima.

Quer passear? Sexo? Fofoca? Comprar aquele look para arrasar nas festas clandestinas? Assistir um clássico dos cinemas ou do futebol?

Para tudo isso, basta um click.

Em meio a tantas evoluções a única que não veio de 2020 para 2021 foram os carros voadores. Tivemos que dar uma pausa para ensinar a população mundial a lavar as mãos e usar máscaras cirúrgicas.

Tivemos que dar uma pausa também nas visitas, no amor, nos encontros.

Tivemos que fazer algumas adaptações na CLT, e para você que me acompanha nas redes sociais, definitivamente entendeu que a forma de procurar emprego mudou.

Basta um click para demonstrar seu interesse na vaga anunciada, do outro lado, basta um clicl do contratante nas suas informações para finalizar o match.

Em meio a tantas mudanças encaramos com estranheza e descrédito nos últimos meses o ministério da economia comemorar o crescimento de empregos com carteira assinada no país, em plena pandemia onde a fome se faz presente em seis de cada dez lares.

Os números não batem com a realidade, mas sim uma camuflação do governo, tão afeito à fake news, para enganara população e fazer parecer que a economia vai muito bem.

Conforme criado na década de 60, o Caged registrava todas as admissões e demissões de todos os trabalhadores sob o regime da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Já em 2017, com a Reforma Trabalhista do governo Michel Temer, em 2017, a coleta de dados pelo Caged instituiu as primeiras mudanças, incluindo nos números de empregados os trabalhadores em regime intermitente, trabalho parcial e teletrabalho.

Em 2020, os dados passaram a ser mais abrangentes, conforme denunciou matéria do UOL, incluindo trabalhadores temporários e, agora, os trabalhadores desligados por acordo com o empregador, entre outros segmentos, fazendo com que o “emprego recorde” divulgado pelo governo esteja longe de refletir o real número de trabalhadores, de fato, empregados com carteira assinada.

De acordo com levantamento do UOL, “a partir de janeiro de 2020, a divulgação dos dados de emprego divulgados pelo governo, batizado de Novo Caged, “passou a incluir informações de três sistemas: Caged, eSocial e Empregador Web (onde se registram os pedidos de seguro-desemprego)”.

No eSocial, por exemplo, são registrados trabalhadores que incluem bolsistas, temporários, trabalhadores autônomos, agentes públicos e até dirigentes sindicais, ou seja, relações de trabalho que nada tem a ver com os empregos formais baseados na CLT e registrados em Carteira de Trabalho.

“Embora a mudança de metodologia seja informada nas notas técnicas do Ministério da Economia, ela é omitida em publicações oficiais e em discursos do alto escalão —levando a crer que há recordes e que são fruto apenas de medidas tomadas pelo atual governo”.

Espero que vocês me recebam bem no site com maior acesso do estado, e consequentemente mais “arengueiro”.

Continuem usando mascaras e álcool em gel.

Ah, também usem filtro solar, eu não sei par que serve, mas o Bial falou que é bom.

