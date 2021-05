Pedido de cassação de Cadmiel Bonfim é protocolado pelo Sindmed

Nesta segunda-feira (17) o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) protocolou o pedido de cassação do deputado estadual Cadmiel Bonfim por quebra de decoro.

Após ser protocolado na Casa do Povo, o documento deverá ser encaminhado à presidência do parlamento que poderá pedir parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sendo aberto ou não o processo de apuração do caso.

O Sindmed fez o pedido após o sargento ocupar a tribuna virtual da Assembleia Legislativa para proferir ofensas contra o médico Rodrigo Damasceno, chegando a chamá-lo de “mercenário”.

O médico e presidente do Sindmed no Acre, Guilherme Pulici, espera que os parlamentares avaliem o caso com responsabilidade. “É um fato pontual, mas infeliz, por isso pedimos providências para que outros casos não ocorram. Um ataque pessoal a um profissional que atua há anos no interior do nosso Estado, em situações difíceis e que não merece ser atacado. Já existe dificuldade para se fixar médicos nos municípios menores por falta de uma carreira de Estado e por falta de concurso público, então aqueles corajosos não podem ser atacados”, declarou.

O órgão alega que o pedido de cassação de Bonfim é pautada no parecer do setor jurídico e na decisão da diretoria do Sindmed-AC, apontando que as graves ofensas resultam em justa causa, não se aplicando a imunidade parlamentar, segundo a Constituição Estadual. A polêmica entre Cadmiel e Rodrigo Damasceno teria sido causada após a transferência de Damasceno para Feijó, cidade que sofre com a carência de médicos, e a solicitação de afastamento feita por ele, em virtude de uma cirurgia.

Além de pedir a cassação de Bonfim, a entidade destacou ainda que estuda responsabilizar os gestores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) que, de forma equivocada, emitiram nota alegando que o médico teria sido transferido para Tarauacá de forma irregular. Documento emitido pelo próprio órgão oficializa a mudança de unidade no dia 9 de fevereiro de 2017.