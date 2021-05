Movimento criado por Chico Mendes é retomado no Acre com 110 líderes indígenas

O movimento Aliança dos Povos da Floresta, criado na década de 80, está sendo retomado no Acre com encontros setoriais que vão se entender até o próximo ano. A primeira reunião será dos povos indígenas de sete municípios dos Vales do Juruá, Tarauacá e Envira nos dias 28, 39 30 de maio, no Rio Croa, em Cruzeiro do Sul.

O encontro contará com 110 lideranças indígenas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Feijó e Tarauacá. O coordenador do encontro, o indigenista Antônio Macedo, conta que outros segmentos como extrativistas e ribeirinhos também terão seus encontros em outros municípios. Como fechamento haverá um encontro regional.

“Nós vamos criar o Comitê Regional dos Povos da Floresta. Essa reordenação da Aliança será interessante para a mudanças que precisamos no Brasil a partir do Acre. Vamos buscar parcerias e participação nas políticas públicas, afirma. Segundo a organizadora do evento, Rútila Lima, as lideranças já estão vacinadas contra o coronavírus e o protocolo sanitário será seguido durante o evento.

A Aliança Povos da Floresta criada nos anos 80, pelo ambientalista Chico Mendes, unificou as principais bandeiras dos movimentos sociais da Amazônia em sua luta pelo desenvolvimento sustentável da região e resultou na criação de 59 Reservas Extrativistas, demarcação de terras indígenas, criação da Câmara Técnica de Proteção ao Patrimônio dos Povos das Florestas e o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7).