Gonzaga agradece governo por atender demanda dos produtores de café de Acrelândia

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), agradeceu ao empenho do governo do Estado pela instalação de rede elétrica para o único secador de café de Acrelândia.

De acordo com o deputado, há 2 meses ele esteve no local acompanhando de perto as reivindicações dos produtores e levou a demanda até o governo do Acre e Energisa. Gonzaga comemora que o problema tenha sido resolvido e o fato dos produtores de café poderem a partir de agora comercializar seus produtos com maior facilidade.

“E com grande satisfação fui informado pelo vereador Gilberto da Patrol, presidente da Câmara de Vereadores de Acrelândia, que a Energisa fez toda a instalação da rede elétrica do secador de café de Acrelândia. Outrossim, quero deixar meus agradecimentos juntamente com a Associação dos Produtores Rurais do Ramal Campo Novo (APRURACAM), ao Governo do Estado do Acre em nome da Casa Civil, ao secretário Flávio Pereira, por ter atendido a demanda que levamos”, disse o deputado.

O parlamentar tucano afirma ainda que a instalação da rede elétrica vai contribuir ainda mais no desenvolvimento econômico de Acrelândia.

“Esse feito se torna de um grande benefício para os produtores locais, auxiliando na produção do café, gerando o aumento da economia na cidade e se tornando referência na produção de café para as demais cidades do estado”, disse Gonzaga.