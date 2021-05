Fundação Giovanni Acioly é criada no dia em que cantor faria 33 anos

Este dia 17 de maio tem sido diferente para a família do músico e radialista Giovanni Acioly. No dia em que ele completaria 33 anos de vida, amigos e familiares decidiram criar oficialmente a Fundação Giovanni Acioly (FUGA), instituição que irá ensinar música e outras artes para crianças e adolescentes da cidade de Tarauacá.

A criação da FUGA terá um ato que deve iniciar por volta das 19 horas desta segunda-feira, 17, no espaço de reuniões da Câmara Municipal. “Hoje o nosso Giovanni Acioly completaria 33 anos em vida. Mas, nosso Poderoso Deus o chamou para o paraíso. Um lugar onde reinam as pessoas de bom coração e alma pura. Aqui ficamos nós para dar continuidade ao seu legado. E assim Vamos fazer. Sua família e seus amigos”, ESCREVEU O PAI, O JORNALISTA Raimundo Acioly.

Pouco mais de um mês após a morte do cantor, a família anunciou o desejo de abrir a fundação em homenagem ao jovem e eternizar o legado que deixara por ter se dedicado à música. O pai ressaltou na época a procura pelos poderes públicos e da iniciativa privada para a implantação do projeto. “Além de arte, receberão ensinamentos tendo como fundamento a promoção da cidadania. Que o legado do meu filho possa transformar vidas através da arte”, disse o pai.

Através da Fundação, os familiares desejam promover cidadania para crianças e jovens. “Parabéns pra você nesta data querida, amado Giovanni. Papai te ama”, concluiu o jornalista.

Giovanni faleceu no dia 4 de novembro de 2020 após sofrer um acidente automobilístico na estrada que dá acesso à capital acreana no dia 1 de novembro do ano passado. Ele ainda foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco com traumatismo craniano, mas não resistiu.