Denúncia de prática de “rachadinha” contra delegado Henrique Maciel é arquivada

No dia 24 de julho do ano passado, o delegado José Henrique Maciel, diretor geral da Polícia Civil era exonerado do cargo. Nomeado em maio de 2019, apesar de fazer um trabalho considerado bom dentro da instituição, Henrique foi demitido após ter seu nome envolvido em uma suposta prática de “rachadinha”. A acusação era de que pessoas próximas a Henrique passavam parte de seus vencimentos ao diretor geral.

Nesta segunda-feira, 17, quase um ano depois, o Ministério Público anunciou o arquivamento do caso por falta de provas.

Na decisão, o MPAC afirma que o procedimento foi instaurado para apurar suposta prática de improbidade administrativa na Direção-Geral de Polícia Civil do Estado do Acre, consistente no repasse de parte dos salários de servidores comissionados ao então Diretor-Geral da Instituição.

“Apesar das várias diligências realizadas pelo Ministério Público, as informações de prática de atos de improbidade no âmbito da Direção de Polícia Civil não foram comprovadas. Fatos que também foram apurados na esfera penal, pela Corregedoria-Geral de Polícia Civil, resultando em Relatório pelo Arquivamento das investigações

Diante da ausência de provas e da contradição dos elementos de prova colhidos nestes Autos e no Inquérito Policial, a promoção de arquivamento é a medida que se impõe”, diz a decisão.

Por unanimidade, os membros do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre decidiram pelo arquivamento, acompanhando o voto do relator, conselheiro João Marques Pires.

A reportagem procurou Henrique Maciel. Visivelmente emocionado com a decisão, disse que vai falar com calma sobre o assunto, mas deixou claro que mantém o que afirma desde o início de que a denúncia teve como objetivo lhe tirar do cargo de diretor-geral da Polícia Civil no Acre.