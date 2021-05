Camelôs ameaçam fechar Terminal Urbano caso não sejam recebidos pela prefeitura

Os comerciantes que estão desde o início da manhã desta segunda-feira, 17, manifestando no Centro de Rio Branco após a derrubada das barracas no camelódromo da capital acreana fecham agora a rua Marechal Deodoro, depois de interditarem outras ruas da região.

O trânsito está lento e enfrentando dificuldades pelo protesto dos comerciantes. Os manifestantes pretendem interditar o Terminal Urbano, caso não sejam recebidos por algum representante do poder público municipal. O clima é de tensão ocasionado pelo movimento, que pretende intermediar uma conversa com a prefeitura de Rio Branco a fim de resolver o impasse instalado no último final de semana.

“Queremos trabalhar”, dizem em grito de guerra no centro da cidade. Eles querem o direito de poder voltar com as bancas que ficavam no camelódromo e que foram destruídas por equipes do município.

O vereador pastor Arnaldo Barros está no local ao lado dos manifestantes, tentando resolver o problema. Os comerciantes alegam não ter nenhum diálogo com o prefeito sobre a situação. Eles saíram da frente da sede da prefeitura e passaram a fechar ruas da localidade.