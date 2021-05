Até no certo, Bocalom faz errado 

Chega a dar dó do prefeito Tião Bocalom, ele é um político com boas intenções, mas faz tudo atrapalhado. Um cara sério. Ou os seus assessores o aconselham e ele não escuta, e age na marra, sem ouvir ninguém.

As barracas dos camelôs demolidas no calçadão, na verdade, pertenciam a quem ganhou box no Shopping Popular e não derrubou a edificação antiga. Ficaram, espertamente, recebendo aluguéis.

A PMRB não está errada na remoção. Errada, está na forma como foram feitas as demolições, na calada da noite, de forma furtiva, o que passou para a população uma imagem de truculência. E, a primeira imagem é a que fica.

Os ocupantes deveriam ser avisados para retirar as suas mercadorias. A demolição deveria ter ocorrido de dia, de forma transparente, e não teria gerado a revolta que gerou com o prefeito.

Até quando está certo, o prefeito Tião Bocalom faz errado. O resultado é que apanhou muito nas redes sociais e só depois que apanhou, é que veio a tardia explicação oficial da prefeitura.

Inês, já estava morta. Nunca vi um prefeito em tão pouco tempo no poder, perder grande parte do seu capital expressivo conquistado nas urnas. O Bocalon tem que colocar na cabeça que, Rio Branco não é Acrelândia. E, se não assimilar isso, a vaca vai para o brejo.

QUESTÃO DE LEALDADE

TENHO ouvido de aliados do Gladson, defesas de que, se a questão é “lealdade,” uma composição ideal de chapa seria ter o deputado federal Alan Rick (DEM) de vice.

MASSACRE DE CRIANÇAS

O QUE se assiste nos ataques do exército de Israel à Gaza, são a morte de mulheres e crianças palestinas inocentes. O povo palestino vive há anos numa espécie de campo de concentração. Mas, a Palestina é forte, e resistirá.

AVALIAR O CENÁRIO

UM VELHO amigo que passou pelo parlamento, e por governos petistas, avaliou ontem para o BLOG de que, o Jorge Viana é candidato ao Senado; disputar o governo, só com um ponto fora da curva no cenário de 2022.

JOGO JOGADO

A PREFEITA de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), vai apoiar para deputado federal o namorado Israel Milani, que vai assumir o PROS. Isso é ponto pacífico, o resto é delírio.

O QUE É, A PERDA DO PODER!

SABEM quantas vezes o PT no poder, aceitaria um deputado seu derrubar uma CPI contra um adversário? Nunca! Sabem quantas vezes o PT deixaria passar em branco um prefeito do partido mandar fazer outdoor elogiando um governador adversário? Nenhuma! Fora do poder, virou uma sigla humilhada. Quem te viu, e quem te vê! Só falta em 2022, fazer passeata pela reeleição do Gladson.

DESCULPA DE AMARELO

EXISTEM situações que é melhor ficar calado do que tentar explicar. A explicação da direção petista foi uma graça.

CANDIDATURA PARA VALER

NÃO APOSTEM CONTRA. O BLOG tem informações seguras de que a candidatura ao Senado da deputada federal Vanda Milani (SD) é uma decisão irreversível.

MONTANDO GRUPO

DEVERÁ SER candidato ao Senado pelo PROS, partido que será comandado pelo seu grupo político. Vanda vem amarrando apoios importantes nesta pré-campanha.

MULHERES NO PODER

OS FATOS caminham para termos três mulheres disputando a vaga do Senado, em 2022. Mailza Gomes (PP), Vanda Milani (PROS), e Marcia Bittar (sem partido).

ERA QUESTÃO DE TEMPO

DENTRO DO MDB, já era dado como certa uma recomposição entre o governador Gladson Cameli e o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB). Nada de novo.

A POLÍTICA É CONVENIÊNCIA

O MELHOR para continuar no poder, ou para conquistá-lo, e o que vai pesar para ajudar numa campanha eleitoral, são pontos principais que são levados em conta para se fazer uma aliança política. O resto é perfumaria.

VANTAJOSO PARA AMBOS

FOI um acordo político vantajoso para ambos. O grupo do Vagner Sales (MDB) ganhará espaços de cargos no governo, e o Gladson ganhará um aliado com votos.

NEM UM CENTAVO

FICOU TUDO nos discursos, exibições políticas, a entrega da ponte Abunã\Madeira. A inauguração, não reduziu até aqui um centavo no preço dos alimentos. É só conferir.

FORA DE DISCUSSÃO

DENTRO do grupo do senador Petecão (PSD) está fora de cogitação qualquer conversa com emissários do Palácio Rio Branco. Sua candidatura ao governo é irreversível.

ESTRAGO NAS REDES

O vereador Arnaldo Barros (PODEMOS) tem sido um dos críticos mais presentes e duro contra a ausência da PMRB nos bairros. Tem feito um estrago nas redes sociais, na imagem da prefeitura.

NOME NA RELAÇÃO

O PRESIDENTE DO PODEMOS, Ney Amorim, tem como certo na sua relação de candidatos a deputado estadual, no próximo ano, o ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno. Trabalha para formar uma chapa completa.

DOIS NOMES DE PESO

O PODEMOS já tem dois nomes de peso para disputar vagas na AELAC, em 2022: a deputada Maria Antônia e a ex-deputada Eliane Sinhasique.

MELHOR NÃO EXPLICAR

A CADA explicação do senador Márcio Bittar (MDB), menos entendo esta história dele destinar verbas para municípios de outros estados. A impressão que fica é a de que é usado pelo Planalto para beneficiar o Bolsonaro.

PIOR QUE SONETO

CULPAR a revista de jornalismo investigativo CRUSOÉ, foi pior a emenda do que o soneto nesta história confusa.

FORA DO RADAR

A EX-PREFEITA Socorro Neri disse ontem ao BLOG que, ao aceitar o convite do governador Gladson para ser secretária, tirou do radar disputar um mandato em 2022.

OUTRA FORMA

PARA Socorro Neri, se dedicar a cumprir bem a missão de fazer uma boa gestão na Secretaria de Educação, ela poderá dar uma boa contribuição à reeleição do Gladson.

FRASE MARCANTE

“Quando estás no meio de uma tempestade, reza, mas não deixes de remar para a margem”. (Ditado chinês)