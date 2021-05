Aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil acampam na Aleac

Após o protesto realizado na manhã desta segunda-feira (17), os aprovados, que compõem o Cadastro de Reserva da Polícia Civil, resolveram montar acampamento em frente a Assembleia Legislativa do Estado (Aleac) por tempo indeterminado.

De acordo com uma das aprovadas no certame, Michelle Santos, a categoria busca apenas o cumprimento da promessa do governador Gladson Cameli. “Nós estamos em acampamento aqui na Aleac. Nossa reivindicação é uma posição concreta do nosso governador acerca da nossa convocação”, declarou ao ac24horas.

Segundo Michele os aprovados estão firme na reivindicação. “Só levantamos acampamento mediante a data fixada para o nosso curso (Acadepol) juntamente com o quantitativo da convocação”, ressaltou.

O grupo alega que o curso de formação é a última fase do certame e, com isso, não onera a folha de pagamento do Estado.

O cadastro de reserva inclui 424 agentes de Polícia, 60 delegados, 33 escrivães e 65 peritos criminais. O certame foi realizado em 2017, ainda na gestão do ex-governador Sebastião Viana.