Após assumir relação a três, sargento da PM diz que pessoas têm medo do que é diferente

A sargento Alda Radine usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para falar sobre a repercussão da matéria que mostra o relacionamento poliafetivo com o sargento Nery e Darlene Oliveira, na região de fronteira com a Bolívia, em Brasiléia. No começo do ano, os três se casaram e criaram um perfil na rede social para falar sobre como é o relacionamento.

Os sargentos Alda Radine e Nery, que possuem dois filhos, já são bastante conhecidos na internet pela atuação como militares e o apelido de “Casal 190”. Desde o final do ano passado, os dois começaram a publicar fotografias na web com a nova integrante da família, a administradora paraense Darlene Oliveira.

Relacionado

Nos stories, a sargento Alda Radine afirmou que o diferente sempre vai assustar as pessoas e diz que as pessoas têm medo de sair das suas zonas de conforto.

LEIA TAMBÉM: Casal de sargentos faz sucesso no Acre e fora do país com vídeos na internet

“A verdade que o que é diferente sempre vai assustar as pessoas. Tudo que é primeiro ou pioneiro como: a primeira mulher que leu, a primeira mulher que usou calça, as primeiras mulheres que usavam plantas como cura, eram chamadas de bruxas. Tudo que é pioneiro, assusta!. As pessoas têm medo do novo e de novidades. Mulheres eram proibidas de ler e tudo que foge a regra causa reações nas pessoas das mais variadas formas. A mudança e o novo, às vezes é um gatilho para certas pessoas porque elas não têm coragem de sair de suas zonas de conforto e enfrentar algo novo. As pessoas se revoltam quando alguém tem essa coragem”, afirmou.

Ao falar sobre as críticas em expor o relacionamento a três, a sargento Alda Redinei retrucou: “Por que não expor? Se eu tô vivendo algo, porque não expor? Porque eu tenho que viver escondido? Não entendo. Não estou fazendo nada ilegal e nem estou fazendo algum mal para o próximo. Eu vivo a minha vida do jeito que eu escolhi e vocês podem também. Assumam as rédeas das vidas de vocês e parem de frustrações, sejam felizes!”, salientou.