Ambulantes fecham centro de Rio Branco e ironizam Bocalom: “Destruir para desempregar”

Um grupo de ambulantes fecharam a região central de Rio Branco na manhã desta segunda-feira, 17, após terem as suas barracas demolidas no centro do Calçadão, na calada da noite no último sábado (15). Mais cedo, os ambulantes protestaram em frente à Prefeitura de Rio Branco cobrando uma reunião com o prefeito, Tião Bocalom.

Com cartazes, os ambulantes afirmaram que não houve nenhum comunicado específico acerca da demolição das barracas no sábado (15). Em um dos cartazes, os presentes ironizaram o slogan do prefeito Tião Bocalom “Produzir para Empregar”, e entoaram “Destruir para desempregar”.

Ao ser indagado sobre quem votaram nas eleições municipais, os ambulantes revelaram o voto em Bocalom, mas que “a única mudança que a gente teve foi essa. Pelo menos, na gestão do PT tinha trabalho e dinheiro, eles podiam até roubar, mas a gente tinha pelo menos emprego”, afirmou uma outra manifestante.

Ao videomaker do ac24horas, Whidy Melo, a ambulante Bruna afirmou que ficou decepcionada com a atitude do prefeito Tião Bocalom e ressaltou que não houve nenhum informe acerca da demolição.

“O Bocalom falou com a gente e nós explicamos a nossa situação pra ele e ele disse que iria arrumar um lugar pra gente. Estamos desde dezembro querendo conversar com o prefeito e ele só mandava o secretário e na última semana realizaram uma reunião sem a gente presente. O Bocalom disse que essa retirada foi acertada, mas com quem? Com a gente não foi!”, disse exaltada.

Veja o vídeo: