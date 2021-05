Acre recebe nesta terça-feira lote com mais de 9 mil doses para vacinação de idosos

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (17) que o Acre receberá mais 9,4 mil doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz para completar a imunização em idosos de 60 a 69 anos.

No País, o Governo Federal irá distribuir, a partir da madrugada de terça-feira (18/5), mais 6,4 milhões de doses de diferentes vacinas.

Nessa distribuição, as doses do Butantan são destinadas à aplicação da segunda dose, de acordo com as solicitações apresentadas por 12 estados. Outras 15 Unidades Federativas que não possuíam mais pendências para conclusão do esquema vacinal da Coronavac foram atendidas com doses da AstraZeneca/Fiocruz para compensação.

“Assim, o Ministério da Saúde, cumprindo com seu compromisso com a população brasileira, atende ao quantitativo total de segunda dose da Coronavac solicitado pelos Estados”, diz o MS.

Já as vacinas da Pfizer são destinadas para a primeira dose de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, e pessoas com deficiência permanente. O novo lote da vacina da Fiocruz é destinado para segunda dose de idosos entre 60 e 69 anos.