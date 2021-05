Gladson se solidariza com família de Bruno Covas após morte do prefeito de São Paulo 

Após a notícia de que o então prefeito eleito de São Paulo, Bruno Covas, não resistiu ao tratamento contra câncer, o governador do Acre, Gladson Cameli, publicou em suas redes sociais neste domingo, 16, uma homenagem a Covas.

“Quero me solidarizar com a família e amigos do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de 41 anos, que infelizmente não resistiu à luta que travava contra o câncer e faleceu neste domingo”, escreveu.

Cameli destaca que foi parlamentar na mesma época de Bruno Covas. “Eu enquanto senador e ele deputado federal chegamos a cumprir algumas missões oficiais juntos”.

Gladson deseja que “que o nosso bom Deus ilumine e fortaleça toda a família do Bruno Covas neste momento de profunda dor. Descanse em paz, Covas”, conclui