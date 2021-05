Fotógrafo de governos petistas afirma: “Gladson trata a gente muito diferente”

Os fotógrafos Diego Gurgel e Assis Lima em entrevista ao Cipodcast no sábado, 16, no Youtube abordaram diversos pontos sobre as suas respectivas carreiras no jornalismo acreano. Os dois são referências na profissão.

Na entrevista, Diego Gurgel citou as diferenças entre trabalhar para os governos do PT e o governador Gladson Cameli (Progressistas). Atualmente, Diego Gurgel trabalha na Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

“Eu trabalhei oito anos no governo do PT e o Tião Viana foi um governador que sempre me respeitou. Hoje, trabalho mais próximo do Gladson que é um cara muito fora da risca. Ele trata a gente bem diferente, ele trata a gente bem menos formal e da melhor forma possível. Nessa transmissão, eu fico tranquilo em falar que o Gladson é muito diferente pro bom. Ele é um cara muito aberto à imprensa ao ponto de falar: fulano entra aqui. Nesses dez anos que trabalho com assessoria, eu tô vivendo um período com o Gladson muito legal. Ele é muito diferenciado”, afirmou.

O fotógrafo afirmou que não esperava continuar no governo, após a eleição de Gladson Cameli em 2018.

“Eu não esperava que fosse continuar e tanto que já estava trabalhando na Gazeta. As pessoas contratam a gente pelo trabalho que desempenhamos e nos sentimos honrados por isso. Nós trabalhamos com informação”, salientou.