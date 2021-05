Rio Branco inicia vacinação de pessoas de 30 anos com comorbidades neste sábado (15)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) continua a campanha de vacinação contra à covid-19 neste sábado (15). A partir das 8h às 16h, pessoas de 30 anos com comorbidades em Rio Branco podem procurar em seis pontos de vacinação a imunização contra o vírus.

Além desse público, pessoas com síndrome de Down, pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise, pessoas com deficiência permanente, a partir dos 18 anos, grávidas e mulheres no pós-parto podem procurar uma das seis unidades de vacinação disponíveis.

Para o público da primeira dose, a Semsa abre seis pontos de vacinação neste sábado. Já as pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacinação, conforme data descrita na carteira de vacina, devem procurar o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran (AC), em frente ao 7º BEC.

Pontos de vacinação: Urap Cláudia Vitorino – no bairro Taquari; Urap Hidalgo de Lima – no bairro Palheiral; Urap Roney Meireles – Conjunto Adalberto Sena; Urap Eduardo Assmar – Bairro Quinze; Policlínica Barral Y Barral – Conjunto Tangará; Urap Vila Ivonete – na Rua Antônio da Rocha Viana