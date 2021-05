Petecão recebe demanda de falta de internet em Cruzeiro do Sul

O senador Sérgio Petecão (PSD) usou as redes sociais para compartilhar uma visita feita pelo seu correligionário de Cruzeiro do Sul, o vereador Clerton do PSD, neste sábado, 15, na Casa Amarela, em Rio Branco

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Petecão afirma que o vereador levou reivindicações do Vale do Juruá, dentre elas a chegada de internet nas comunidades mais periféricas do município.

“O vereador Clerton é parceiro. Ele desempenha um belíssimo trabalho lá na Câmara de Cruzeiro do Sul e veio pra cá. Quero agradecer e dizer que ele virou uma referência para o PSD. Ele fez várias reivindicações, principalmente, em relação a falta de internet em alguns pontos mais periféricos da cidade. Ele está de olho lá em 2022 e tá se preparando. Se Deus quiser, vai ajudar nessa luta”, afirmou.

No vídeo, o vereador Clerton retribuiu os elogios e afirmou que fará de tudo para orgulhar a população de Cruzeiro do Sul. “Pra mim é um motivo de muito orgulho e farei tudo que tiver ao meu alcance e sei que o senador também fará para ajudar a nossa cidade”, afirmou. .