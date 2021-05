No Acre, homem de 35 anos morre por descarga elétrica

O colaborador da Energisa, Antonio José, 35 anos, morreu na tarde deste sábado, 15, em razão de uma descarga elétrica, em Sena Madureira (AC).

A morte de Antônio ocorreu devido a um acidente doméstico quando estava instalando uma bomba no poço d’água, em sua residência, na rua Projetada, 5, no município. Antonio José era natural de Boca do Acre (AM).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), foi acionado e o encaminhou para o Hospital de Sena Madureira, João Câncio Fernandes, no entanto, ele não resistiu.