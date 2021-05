Marcha da Família Cristã Bolsonarista realiza carreata pelas ruas de Rio Branco

Com a bandeira do Brasil, diversos rio-branquenses participaram na tarde deste sábado, 15, no estacionamento da Arena Acreana da carreata em adesão ao movimento nacional Marcha da Família Cristã, convocado para todas as capitais do Brasil, para celebrar o Dia Internacional da Família. Após a concentração, o grupo seguiu em carreata pelas principais ruas da capital até o pátio da Havan, no Calafate, onde será o encerramento do ato.

Entre as palavras de ordem do movimento estão: Deus, Vida, Família, Pátria e Educação. O videomaker do ac24horas, Whidy Melo, conversou com alguns manifestantes que divergiram acerca da finalidade do movimento.

Alguns argumentaram que o ato também era para demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, no entanto, outros, como o Apóstolo Ilson, da Igreja Quadrangular, ressaltou que o ato era da Marcha pela Família.

“Hoje se comemora o dia internacional da família e é uma marcha pra família, mas nas cidades existem manifestações pró-Bolsonaro, pró-Brasil, mas hoje, se comemora o Dia Internacional da Família”, afirmou.