Gladson quer aumentar salário de engenheiros e arquitetos do Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) acompanhou na tarde deste sábado, 15, a obra de duplicação da estrada AC- 405, no bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul, cujo serviço segue até o aeroporto do município.

Com investimento de R$ 40 milhões, a obra tem 12 quilômetros e inclui a duplicação de todo o trecho, novo asfaltamento e paisagismo. “Esta não é uma obra de Cruzeiro do Sul. É uma ligação entre Cruzeiro, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, que terá continuidade nas rodovias estaduais. O recurso é fruto de renegociação de dívidas e a prova de que dá para economizar e fazer obras”, declarou, anunciando que na próxima semana dará ordem de serviço do Anel Viário de Brasiléia/Epitaciolândia.

Melhor remuneração de engenheiros e arquitetos

Cameli reconhece que há problema para agilizar projetos e anuncia que vai chamar todos os engenheiros e arquitetos do quadro fixo do Estado e melhorar a remuneração deles para não perder dinheiro.

“O governo federal está mantendo os recursos, mas eu reconheço que temos dificuldades na hora de agilizar a burocracia. E, para não perder recursos, vamos chamar os efetivos da parte de projetos, engenheiros e arquitetos para dar um incentivo na remuneração deles para nos ajudarem e não perdemos nem um real e gerarem empregos”, explicou.

O gestor também já chamou as Federações da Indústria e do Comércio para lançar um pacote de obras de R$ 250 milhões em reformas de obras de prédios públicos em todo o Estado. “Nós vamos restaurar, usar os prédios, evitar desperdício e gerar renda”, conclui.