Após 3 meses fechado, Cine Araújo de Rio Branco reabre com 50% da capacidade

Depois de passar três meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Cine Araújo reabriu nessa quinta-feira, 13, podendo abrigar no máximo 50% da capacidade total de público. Para evitar a proximidade entre as pessoas, poltronas foram afastadas umas das outras.

Cinco filmes estão em cartaz neste final de semana, com sessões que vão de 14h30 às 21h45. Para adentrar o espaço, é necessário estar de máscara e fazer higiene das mãos com álcool em gel para evitar contaminação da Covid-19.

O cinema pode ser reaberto após o estado do Acre passar para a faixa de atenção na classificação de risco da pandemia, na cor amarela, permitindo a reabertura de algumas atividades não essenciais. Os interessados podem adquirir os ingressos pelo site.