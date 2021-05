Apoiadores de Bolsonaro encerram carreata da Família Cristã com baixa adesão 

O encerramento da Marcha da Família Cristã na capital terminou com um número bem abaixo de pessoas no estacionamento da Catedral da Batista do Bosque, localizada na estrada do Calafate, em Rio Branco (AC). O ato ocorreu simultaneamente em diversas capitais do Brasil para celebrar o Dia Internacional da Família.

Após a concentração iniciada na Arena Acreana às 15 horas, o grupo seguiu em carreata pelas principais ruas da capital. Entre as palavras de ordem do movimento estão: Deus, Vida, Família, Pátria e Educação.

Em imagens do fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, é possível constatar que apesar do movimento iniciar com um grande número de carros, o final foi bem diferente. Ao total, foram estimados 25 carros, no estacionamento da Catedral. Em outra imagem, os cristãos levantam as mãos aos céus orando por dias melhores.