Primeira fase de campanha imunizou 99 grávidas e puérperas contra Covid-19

Durante a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 em moradores que se incluem nos grupos prioritários das pessoas com comorbidades, estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS), foram imunizadas 81 mulheres grávidas e 18 mulheres que se encontram puérperas na capital acreana. Com a chegada de mais um novo lote de vacinas da Pfizer, a segunda fase da campanha a este público pode ser retomada nessa quinta-feira, 13.

Em Rio Branco, existem cinco pontos de vacinação para mulheres grávidas e puérperas e 10 locais para quem tem comorbidades como: síndrome de Down, doenças renais crônicas e portadores de deficiências.

Para as grávidas, estão disponíveis as Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps) Cláudio Vitorino, Eduardo Asmar, Hidalgo de Lima, Roney Meireles e Vila Ivonete.

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, afirma que a procura por vacinação por esse público de comorbidades (grávidas e puérperas), tem sido baixa. “Essa procura está sendo muito baixa. Na primeira fase da vacina de comorbidades, foram vacinadas 81 grávidas e 18 mulheres amamentando. Não vamos fazer expectativa [a esse público], porque a gravidez pode ser inesperada”, disse em entrevista à Rede Amazônica.

Para a prefeitura, a procura está tranquila e basta apenas que o morador realize um cadastro. Atualmente, o estado aguarda novas remessas do MS para o avanço da vacinação de cada grupo, de acordo com as fases. Na 2ª fase de vacinação, o objetivo é imunizar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:

– Pessoas com comorbidades;

– Pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC, acima de 18 anos;

– Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes, acima de 18 anos.