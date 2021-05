Pachama começa neste sábado (15) com 50 filmes e 150 participantes via web

O tradicional Festival de Cinema Pachamama de Fronteira está confirmado para começar sua programação neste sábado (15) em formato on-line.

O festival reúne filmes, documentários, mostras temáticas, mesas de debate e uma oficina de produção.

“A gente lançou a programação com mais de 50 filmes latino-americanos, com muitas estreias no Brasil. A nossa oficina teve mais de 150 pessoas inscritas. Então, pela primeira vez, o festival Pachamama vai acontecer de forma virtual e chegar no Brasil todo. Esse festival é uma janela para o cinema amazônico e latino-americano”, disse o organizador do festival, Sergio Carvalho.