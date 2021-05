Mailza e governador de Pando se reúnem para fortalecer relação do Acre com a Bolívia

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) se reuniu nesta sexta-feira, 14, com o governador de Pando, dr. Regis German Richter Alencar – Papito, – e a vice-governadora, Ana Paula Valençuela Becerra. O encontro, que aconteceu na sede do Palácio do Governo em Cobija – Pando, foi pautado em estreitar relações e estabelecer futuras parcerias entre o Acre e a Bolívia.

“Essa visita hoje representa o nosso compromisso de compartilhamento de projetos de interesse mútuo. A Bolívia é nossa vizinha, um bom lugar para se fazer negócios e queremos diversificar nossa cooperação e as parcerias que estão por vir. Muitos brasileiros moram e estudam aqui, ou seja, importante zona de integração cultural e econômica. Vamos projetar muita coisa”, disse a senadora.

O governador evidenciou a satisfação da visita da senadora e a integração dos dois países. “Antes de ter uma divisa entre países, somos seres humanos e somos irmão vizinhos. O Acre tem implantado muita coisa boa, tem o Sebrae, tem muitos projetos de nosso interesse e fazer esse intercâmbio de experiência na área de saúde, produção, e outras áreas é essencial para o desenvolvimento e integração de ambos os países. Com essa nossa proximidade, teremos avanços”, pontuou.

A secretária geral do governo, Clementina Taceo, também participou.

Ao final, a senadora os presenteou com um Vade Mecum do seu mandado, produzido pela gráfica do Senado Federal com conteúdos das principais legislações brasileiras.