Jovem sai para caçar e é encontrado esquartejado dentro de saco plástico

O jovem Thiago Farias de 20 anos, foi encontrado morto e esquartejado no final da tarde desta quinta-feira, 13, dentro de um igarapé localizado no km 10, no ramal do Fumaça, na Colônia Amazonas, no km 72 da BR-364, na zona rural do município do Bujari.

Segundo informações da polícia, o corpo de Thiago foi encontrado por moradores dentro de três sacos no igarapé que passa na colônia Amazonas. A polícia informou ainda, que na colônia foi roubado uma espingarda calibre 22, uma espingarda de pressão e um celular.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Familiares de Thiago compareceram na Delegacia de Flagrantes (Defla) registraram o boletim de ocorrência e informaram a reportagem do ac24horas que o jovem morava no bairro Tucumã e havia saído na segunda-feira, 10, para caçar com um vizinho e nesta quinta-feira, o vizinho retornou e disse não saber aonde Thiago se encontrava em seguida fugiu de sua residência.

Familiares e amigos chegaram a informar ainda, que o jovem não pertence a organização criminosa, sempre foi um bom filho e possui muitas amizades.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.