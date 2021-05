Governo exonera 10 cargos comissionados e nomeia mais 13 pessoas

Depois de uns dias tranquila, a caneta do governador Gladson Cameli voltou a ficar nervosa. Nesta sexta-feira, 23 nomeações e exonerações de cargos comissionados no governo do estado.

Há mudanças nas Secretarias de Produção e Agronegócio, Comunicação, Ciência e Tecnologia, Saúde, Fazenda e Educação.

Depois da saída de João Paulo Silva da direção da Policlínica do Tucumã, o governo nomeia novos gestores para a unidade de saúde. Kamila Martins Taborga, assume a gerência geral, e Graciele Farias é a nova diretora de assistência à saúde do local.

Quem também foi exonerado, mas neste caso, infelizmente, por causa de sua morte, foi o empresário Amilton Brito, que era diretor e “braço direito” da secretária Eliane Sinhasique na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, que morreu na última terça-feira, dia 11.