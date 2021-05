Goleiro acreano do Palmeiras é convocado para a Seleção Brasileira

O goleiro acreano Weverton, que atualmente joga no Palmeiras, voltou a ser convocado pelo técnico Tite para amistosos da Seleção Brasileira na manhã desta sexta-feira, 14.

Weverton, considerado o melhor goleiro do país na atualidade, é um dos 24 convocados para os dois próximos compromissos da seleção contra o Equador, dia 4 de junho, em Porto Alegre, e dia 8, contra o Paraguai, em Assunção. As partidas são válidas pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo, que vai ser disputada no ano que vem no Catar.

Confira todos os convocados pelo técnico Tite.

· Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

· Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

· Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

· Meias: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon);

· Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vini Jr (Real Madrid).