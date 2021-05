Ex-Mister Teen Acre é indiciado pela justiça por importunação sexual

A delegada Elenice Frezz, da Delegacia Especializada da Mulher (DEAM) concluiu o inquérito em que o ex-mister Teen Acre, Rafael Berlim era acusado de estupor por uma jovem de 19 anos.

Após a conclusão das investigações, Rafael se livrou da acusação de estupro e está sendo indiciado pelo inquérito apenas por importunação sexual. Se condenado por importunação, o ex-mister pode cumprir uma pena que varia entre 1 a 5 anos de prisão. Se a denúncia fosse por estupro e Rafael fosse condenado, a pena, em caso de lesão corporal na vítima, pode chegar até mais de 20 anos de reclusão.

O inquérito está sendo encaminhado para análise do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Entenda o caso.

No início deste ano, em depoimento à polícia A. V., de 19 anos, contou que estava participando de um “rolê” e que ao sentir sono foi dormir em um dos quartos da casa. Ao acordar sentindo dor, percebeu que Rafael estava tentando penetrá-la. Afirmou ainda que mesmo com a recusa, o acusado continuou com a prática sexual e a jovem só conseguiu se livrar com muita dificuldade.

Reafirmou ainda que se trancou no quarto após o ocorrido e só abriu a porta para uma amiga para quem relatou tudo que havia acontecido. De acordo com a mulher, ao sair do quarto, o acusado teria pego em sua mão, pedido desculpas e afirmado que tinha vindo de uma festa e que o ocorrido foi porque estava muito “chapado”.

A coordenação do concurso Miss Teen Acre destituiu Rafael Berlim do título assim que as acusações foram divulgadas.