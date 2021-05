Carreata da Família Cristã pela Liberdade acontece neste sábado (15) em Rio Branco

A comunidade cristã promoverá neste sábado, 15, em todas as capitais a “Marcha da Família Cristã pela Liberdade”. O evento ocorrerá em formato de carreata e receberá doações de alimentos não perecíveis no dia.

Em Rio Branco, a marcha começará por volta das 15 horas deste sábado (15). A concentração será em frente à Arena Acreana e encerra no pátio da Havan.

Os manifestantes lutam por questões como o voto impresso nas próximas eleições e contra medidas restritivas de combate à Covid-19, que impedem, inclusive, a reabertura de igrejas.

Em live nas redes sociais realizada na quinta-feira, 13, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a participação da marcha em Brasília (DF).

“Sábado temos marcha da família cristã pela liberdade. Vou aqui na esplanada conversar com organizadores. E à tarde tem encontro com pessoal do agro’, disse o chefe do executivo.

A data do evento foi escolhida para marcar o Dia Internacional da Família, mas, desta vez, o principal objeto da Marcha da Família é a adoção do voto impresso nas eleições de 2022.