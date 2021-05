Acre recebe 22º lote de vacinas com 3.400 doses da Coronavac

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), informou a chegada do 22° lote de vacinas contra Covid-19 ao Acre, nesta sexta-feira, 14, sendo 3.400 doses da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

Segundo informações repassadas pela assessoria do governo, o lote chega ao Estado na tarde de hoje, às 14h10, no aeroporto internacional de Rio Branco.

Na quinta-feira (13), o Ministério da Saúde enviou uma remessa ao Acre com 40 mil doses de imunizantes, sendo 33 mil da Oxford/AstraZeneca e 7 mil da CoronaVac. Esse é o 21º lote enviado para o estado acreano.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 234.910 doses de vacinas e foram aplicadas 147.531 até essa quinta (13), data da última atualização, sendo 104.787 da primeira dose e 42.744 da segunda. Rio Branco aplicou 65.771 doses e Cruzeiro do Sul 15.431.