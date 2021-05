Sindicato realiza adesivaço e diz que 90% dos servidores aderiram à greve da Educação

Conforme anunciado, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), realizou um adesivaço em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e do Palácio Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (13).

Segundo informações, vários carros e motocicletas foram adesivadas em protesto contra a falta de acordo em meio às reivindicações da categoria. O adesivo fala da adesão à greve e também trata do pedido de imunização contra o vírus da Covid-19.

A sindicalista, Rosana Nascimento, afirmou à reportagem do ac24horas que o movimento é por tempo indeterminado, ou até que o governo sinalize positivamente com as reivindicações. Segundo ela, 90% dos servidores já aderiram à paralisação.

Os servidores da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE) buscam a reestruturação do plano de cargos e carreiras, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP) e a vacinação prioritária dos professores contra a Covid-19.

A greve foi deflagrada em assembleia virtual na sexta da semana passada (7). Porém, a categoria realizou uma série de atividades em advertência ao governo.