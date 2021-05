Sensitiva diz que Michael Jackson vai aparecer para revelar que está vivo

FONTE: TV FOCO

Sensitiva afirmou que artista vai voltar depois de mais de uma década para mostrar ao público que nunca esteve morto

Lene Sensitiva fez uma publicação polêmica nas redes sociais, nesta quarta-feira, dia 12. Isso porque a médium, que é conhecida por suas revelações sobre as celebridades, afirmou que Michael Jackson está vivíssimo.

Ela pediu respeito a quem não acredita, mas ressaltou que tem contato com o plano espiritual desde criança. Segundo a própria, ela visitou o espaço dos mortos, conversou com os mentores e descobriu que o rei do pop não está lá.

“Michael Jackson não saiu dessa terra. Ele permanece aqui e vai aparecer. A volta dele será triunfal. O mundo vai ficar perplexo e vai abalar muita gente. Vai ser apavorante. Vão ver o cantor dando entrevistas e todos os canais de TV falando sobre isso”, disse a sensitiva.

“Ele estava no próprio velório, mas fora do caixão. Ele assistiu tudo. Ele vai aparecer e vai chocar o mundo todo. Ele não está no plano espiritual. Michael Jackson está aqui na terra e vai aparecer entre o ano de 2021 e 2022”, declarou.