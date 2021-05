Porto Walter avança no calendário vacinal e se destaca no COSEMS

A prefeitura de Porto Walter iniciou nesta quarta-feira, 12, a segunda etapa da vacinação contra a Covid-19 para as comunidades ribeirinhas e rurais acima de 18 anos. As equipes de vacinação vão atuar em 12 localidades rurais, avançando assim nas ações de imunização previstas no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde.

O município possui 12.241 habitantes. Segundo dados do Departamento de Imunização, já foram aplicadas 2.413 doses, sendo 1.143 referente a D1 – primeira dose da população rural.

Pelo avanço nos índices da cobertura vacinal contra o coronavírus, Porto Walter foi destaque no Conselho dos Secretários Municipais de Saúde – COSEMS/Acre.

A expectativa do prefeito Cézar Andrade é alcançar o mais rápido possível todo o público alvo com a imunização contra o coronavírus a partir do envio de novas doses pelo governo federal, via governo do Acre.

“Estamos preparados, com salas de vacina e equipes dispostas a percorrer rios, subir barrancos e percorrer grandes distâncias para vacinar a população, esperando mais doses da vacina da Covid”, relata o gestor.

Nesta etapa, além da vacina contra o coronavírus, as equipes vão garantir também a imunização contra a Influenza – gripe, para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas.