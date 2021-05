Na Fieac, JV revela a Adriano que Marcus Alexandre pode ser candidato a deputado

O presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, recebeu nesta quarta-feira, 12, o ex-senador Jorge Viana (PT) para dialogar sobre o atual cenário político do Acre e do Brasil levando em conta a crise econômica instalada pela pandemia de covid-19.

No encontro, Viana expôs a sua visão sobre o cenário político local e revelou que o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, aceitou o desafio de ser candidato a deputado estadual. “Existe uma grande possibilidade do Marcus ser candidato a estadual. Estamos trabalhando para formar a melhor chapa, tanto para estadual quanto para federal. E ele [Marcus] aceitou o desafio”, disse.

O ex-senador contou ainda que o PT trabalha com a possibilidade de lançar candidato ao governo e senador, mas não abrindo mão de compor com outros partidos. O petista afirmou que as conversas políticas sobre 2022 ficarão mais intensas quando ele inaugurar o novo escritório, que promete ser um dos principais pontos de articulação.

“Com o Lula na frente nas principais pesquisas, acreditamos que podemos fazer a diferença em 2022 para um Acre e um Brasil melhor”, disse o ex-senador.

Já José Adriano demonstrou satisfação com a visita de Jorge e enfatizou que a Federação é aberta ao diálogo com todas agremiações. “A visita do Jorge só demonstra o quanto nossa instituição é plural e segura de poder auxiliar o nosso Estado”, disse.