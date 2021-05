Movimento Negro pede fim de genocídio: “Estamos na linha de frente da fome, Covid e da bala”

Neste 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo, a Coalizão Negra, foi realizado no centro da capital, uma manifestação com dezenas de pessoas em posse de cartazes de ordem, organizada pelo ‘Movimento Negro’.

De acordo com Maria Santiago, diretora do Movimento Negro Unificado, a classe vai às ruas de todo o país denunciar a violência contra a população negra. “Nós consideramos que existe um genocídio contra a população que está na linha de frente da fome, da Covid e da bala”, desabafou.

Santiago destacou que dentre as reivindicações estão: o Auxílio Emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, o direito da população negra à vacina contra o coronavírus pelo SUS, e por último, a saída do presidente da República, Jair Bolsonaro do comando do país.

Os atos do “13 de maio de lutas” são realizados por organizações que compõem a Coalizão Negra Por Direitos e entidades parceiras. As manifestações ocorrem em todos os estados, e Distrito Federal. As ações levam às ruas pautas do movimento negro contra a violência do Estado e o genocídio negro.