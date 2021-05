Ministério da Agricultura garante autorização para exportação de carnes do Acre ao Peru

Em Brasília, o governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve com a ministra da agricultura, Tereza Cristina, na quarta-feira (12) tratando da abertura definitiva para exportação de carnes suína, aves e bovina do Acre para o Peru.

Na oportunidade, a equipe do governo recebeu da ministra sinal verde para que as equipes do Ministério iniciem o processo de autorização para exportação desses produtos entre o Brasil e o Peru, pela fronteira com o Acre.

Em março deste ano, o governo já esteve reunido com o embaixador do Peru, Javier Yépez, em Brasília, tratando sobre a exportação de carne bovina e suína utilizando a Estrada Interoceânica. O Embaixador declarou, na época, que seu país também ganha com o fluxo de transporte refrigerado pela fronteira acreana para facilitar o comércio de produtos hortigranjeiros.

De acordo com informações do governo do Estado, o Acre atualmente exporta para o Peru produtos como castanha-do-brasil e milho, ou seja, em valores, exporta cerca de 4,6 milhões de dólares ao ano para o país vizinho.

Cameli aproveitou o encontro para agradecer o emprenho da ministra do governo federal. “Gratidão pela abertura desse mercado tão importante para nós do Brasil, através do nosso Estado para exportar”, ressaltou.

Participaram da agenda, o senador Márcio Bittar, o secretário Estadual de Agricultura e Pecuária, Nenê Junqueira, o procurador geral do Estado João Paulo Setti e o deputado estadual, Roberto Duarte.