Futebol Solidário vai reunir craques do futebol brasileiro para arrecadar alimentos

A grama do estádio Arena Acreana vai ser pisada nesta sexta-feira, 14, por jogadores que fizeram história no futebol acreano e mundial. Júnior Baiano, que foi zagueiro da seleção brasileira e jogou em times tradicionais como Flamengo e Palmeiras, Amaral, que teve destaque no Corinthians, Donizete Pantera, artilheiro com passagem marcante pelo Vasco, são alguns dos convidados do Futebol Solidário.

A iniciativa é do modelo acreano Marcelo Bimbi em parceria com o governo do estado e conta com quatro equipes.

Também participarão do evento, o pugilista, ex-campeão mundial de boxe, Popó, Pedrinho, anão do Pânico, Lucas Strabko, o Cartolouco. O Futebol Solidário teve algumas baixas de última hora. O campeão do mundo na copa de 2002, Edílson Capetinha foi escalado para uma transmissão na Band onde é contratado. O atacante Alex Dias, que fez sucesso com a camisa do Vasco, está com a mãe internada e pode ser que também não venha. O ex-jogador é acompanhado pelo ator Eri Johnson que pode ser outro desfalque.

A estimativa da organização, anunciada durante entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 13, é arrecadar pelo menos 300 cestas básicas. Quem quiser ser solidário, basta levar uma cesta até a Arena Acreana. Os organizadores ressaltaram que não será permitida a entrada da torcida por conta das restrições impostas pela pandemia.

Doações em dinheiro poderão ser feitas durante a transmissão ao vivo do evento que vai ser transmitido pelo canal Notícias do Acre no Youtube.

“Eu já passei fome e sei da importância de um evento como este para ajudar famílias carentes. Feliz de poder voltar ao Acre, onde se come o melhor peixe do mundo. Já estou com água na boca só de lembrar do tambaqui”, disse o ex-jogador Amaral com o bom humor pelo qual é conhecido.

A partida está prevista para começar às 18h30 desta sexta-feira.