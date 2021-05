Cruzeiro do Sul completa um ano após 1º óbito por Covid-19 com 24 horas sem mortes pela doença

No dia 13 de maio de 2020 morreu a primeira pessoa vítima de Covid-19 no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Raimunda Rodrigues Dias, de 84 anos, que era natural de Tarauacá, foi a primeira vítima na cidade. Um ano depois, neste 13 de maio de 2021 nenhum óbito foi registrado. Atualmente, há 233 pessoas que morreram de coronavírus sepultadas na ala específica do cemitério Morada da Paz no município.

No início da pandemia, não havia autorização para que as famílias levassem os parentes mortos pela Covid-19 para o local de origem e todos que faleciam no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul eram enterrados no próprio município. Por isso, o número total é de 233, sendo pessoas de Cruzeiro do Sul 168. Há também pessoas que morreram vítimas da infecção, mas que não contaminavam mais, por isso estão enterradas no Cemitério Jardim da Paz, fora da ala Covid-19.

O responsável pelo cemitério, João Auricelio Monteiro de Lima, conta que no auge da pandemia teve que aumentar a equipe de coveiros para conseguir atender toda a demanda e diz que em fevereiro deste ano tiveram que fazer 9 enterros em um período de 24 horas.

“No começo da pandemia tivemos que nos adaptar em fazer enterros no período noturno, depois a trabalhar 24 horas. Teve um dia e uma noite no mês de fevereiro que teve 9 sepultamentos aqui no cemitério. Agora, ficamos 24 horas sem enterrar ninguém e tudo está mais tranquilo, graças a Deus”, contou.

Dor, revolta e saudades

Uma das pessoas enterradas na ala Covid-19 do Cemitério Jardim em Cruzeiro do Sul é do ex-comerciante Francisco Maciel da Silva, o Chiquinho do Mercado da Farinha, que morreu aos 65 anos no dia 3 de abril deste ano. A filha dele, a advogada Janaira Silva, cita que atualmente o sentimento é de dor, revolta e saudades.

“De dezembro para cá todas as mortes por Covid-19 foram por negligência e descaso do governo federal, que se recusou a comprar vacina quando pôde. O Brasil hoje é sinônimo de constrangimento internacional e as famílias, os lares estão dilacerados pelas vidas preciosas que perderam. Só sabe de fato quem perde”, cita ela.

Mudanças e primeiros casos em relação a Rio Branco

Em Rio Branco, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado no dia 17 de março e a primeira morte pela doença em 6 de abril. Em Cruzeiro do Sul, o primeiro caso da doença foi anunciado no dia 12 de abril e a primeira morte em 13 de maio de 2020.

No início da pandemia, em Cruzeiro do Sul não havia o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, inaugurado em junho de 2020 pelo governador Gladson Cameli, com 20 leitos de UTI e 100 clínicos. A ala nova do Cemitério Morada da Paz, que teve uma área separada específica para Covid-19, estava sendo negociada pelo ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, quando recebeu o primeiro corpo.