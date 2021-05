Com chegada de mais vacinas, 2ª dose está garantida para todos que já se imunizaram no Acre

Nesta quinta-feira, 13, o Acre recebeu o segundo maior quantitativo de vacinas contra Covid-19 já entregue pelo Ministério da Saúde, com 40 mil doses de vacinas que irão garantir o ciclo da imunidade para as pessoas que tomaram a 1ª dose. Neste lote, desembarcado no Aeroporto de Rio Branco às 14h10, vieram 33 mil da Astrazeneca e 7 mil da Coronavac.

O governo do estado afirma que a garantia do ciclo completo está sendo possível graças à organização do Acre, no quesito distribuição, que diferente de outros estados do país, seguiu a determinação do MS e não deixou a população desabastecida para a segunda dose e afirma que os municípios recebem os imunizantes em tempo recorde.

“Graças a uma força tarefa do governo, reunimos as áreas de Saúde, Segurança Pública e outras instituições, para o apoio logístico de entrega das vacinas nas regiões mais isoladas do Estado. Seja de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, as vacinas estão sendo entregues, para que cada município execute o seu plano de imunização,” destaca o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

Atualmente, o estado iniciou a fase da imunização dos grupos prioritários das pessoas com comorbidades, mas aguarda novas remessas do MS para o avanço da vacinação de cada grupo, de acordo com as fases.

“Estamos aguardando novas remessas do MS para a distribuição aos municípios, para que possa ser continuada a vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades”, explica a coordenadora do Plano Nacional de Imunização no Acre, Renata Quilles.